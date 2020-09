MTV pospondrá 'Acapulco Shore' a casi final de temporada; productores revelan la razón

View this post on Instagram

Este martes no hay estreno de #MTVAcaShore ud83eudd7a Pero tranqui, que podru00e1s disfrutar de los mejores momentos viento TODA la temporada, TODO el du00eda ud83eudd73 Y el pru00f3ximo 22 de septiembre no te pierdas el estreno del penu00faltimo episodio a las 10pm MX/CO u00a1Por MTV!