¿Paola Rojas? Conductora de Televisa buscaría volver con su ex tras mencionarlo en programa

Ciudad de México.- Una de las conductoras de Netas Divinas causó controversial al mencionar a su exnovio durante el programa, situación que hizo reaccionar a los televidentes.

En el canal de YouTube Chacaleo hablaron sobre si Natalia Téllez todavía siente algo por su exnovio Chumel Torres pues en el programa donde comparte espacio con Paola Rojas, Consuelo Duval y Daniela Magún, lo mencionó.

Te puede interesar: ¿Rafael Amaya? Actor de 'El Señor de los Cielos' llega a 'Hoy' y deja en shock a todo Televisa

Natalia dijo que algo que no le gustó de un ex (Chumel Torres) fue que todo el tiempo se la pasaba grabando, por lo que se dio cuenta que es algo que ella no puede sobrellevar, pero mencionando que no es un mal hombre ni nada, pues después de haber confesado eso, Torres le habría preguntado por qué habló mal de él pero ella aclaró que no fue así.

Lee también: Adiós TV Azteca: Exintegrante de 'Enamorándonos' llega a 'Hoy' y pone a temblar a 'VLA'

Pero no es la primera vez que Téllez habla del crítico de política y famoso youtuber, por lo que se preguntan si todavía siente algo por él aunque ya esté en una nueva relación con el músico Antonio Zabala, con quien hace poco hizo un romántico viaje a la playa.

Fuente: Netas Divinas/ Chacaleo