'Platanito' confiesa haberse contagiado de Covid-19 en vivo: "Me pegó muy duro"

Ciudad de México.- Platanito, famoso comediante de nombre Sergio Verduzco, durante un en vivo con su colega Charlie Barrientes, el pasado 11 de septiembre confesó que había sido uno de los contagiados con Covid-19, señalando que la paso muy mal.

Bendito Dios bien, amigo. Saliendo del Covid, que me pegó muy duro. De hecho, llevo tres días que me acaban de dar de alta, fueron tres semanitas horribles”, dijo 'Platanito'.

Tras esto explicó que aunque ya ha sido dado de alta no puede hacer muchas cosas ya que debido al coronavirus tuvo una neumonía que lo dejo algo delicado y todavía tiene molestias en la garganta, muestra que no lo ha superado por completo.

Ya me dieron de alta, pero eso no significa que ya pueda hacer lo que yo quiera. Tengo que cuidarme mucho por la neumonía. Todavía me raspa un poquito la garganta", finalizó el comediante.