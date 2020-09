Pleito en los Derbez: Vadhir y José Eduardo son captados en feroz pelea; Eugenio los separa

Ciudad de México.- Recientemente ha circulado una feroz pelea del detrás de cámaras del reality De Viaje con los Derbez, entre José Eduardo Derbez y Vadhir Derbez, en la cual tuvo que intervenir Eugenio Derbez con sus bromas para separar a sus hijos.

José Eduardo en su canal de YouTube compartió un video en el que se ve como discute acaloradamente con su hermano durante su visita a Fórmula E, pues lo acusó de no haber respetado un acuerdo que habían pactado de no comer hasta llegar al lugar que habían señalado para estar más a gusto.

Te podría interesar: ¿Rafael Amaya? Actor de 'El Señor de los Cielos' llega a 'Hoy' y deja en shock a todo Televisa

Ante esto Vadhir intenta defenderse y culpó a su padre riendo pese a que su hermano menor estaba visiblemente molesto, señalando que él pedía comida y que ya estaba bebiendo algo.

Te podría interesar: Adiós TV Azteca: Exintegrante de 'Enamorándonos' llega a 'Hoy' y pone a temblar a 'VLA'

Finalmente el hijo de Victoria Ruffo contó para sus fans que era lo que tanto le había molestado del incidente que acababa de mostrar hacia unos minutos atrás, revelando que a él le gustaba cumplir con los tratos que se hacian.

No puedo con mi papá y Vadhir, tienen los dos un problema de que si les dices ‘vamos a hacer este pacto’, ‘esta negociación’, lo (rompen) luego luego. Si a esto le sumas que mi papá es distraído, disperso, no se concentra y todo lo que prometemos se le olvida… pues está cañón. Y luego mi hermano que no es muy puntual que digamos, en ningún sentido, eso a mí me desespera”, expresó José.