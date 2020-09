Ricardo Casares, conductor de 'VLA', manda fuerte mensaje tras librarse del Covid-19

View this post on Instagram

Negativo! Ahora a volver! A trabajar! A poner mi granito de arena para mover este Mexico! Pero siempre cuidu00e1ndonos por que la pandemia no ha acabado! Por quu00e9. Seguimos en riesgo Y CRu00c9ANME NO SE QUIEREN CONTAGIAR! Le agradezco mucho a @mediclubprevita por hacerme los estudios en casa y entregarme los resultados a tiempo para poder volver! Se los recomiendo mucho!