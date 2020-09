Rocío Sánchez Azuara: Así se enteró que Televisa la había dejado sin trabajo

Ciudad de México.- La vida no ha sido nada fácil para Rocío Sánchez Azuara, y es que en septiembre de 2019 su única hija falleció a causa del lupus y su programa La Tercer en Discordia fue sacado del aire en marzo de 2020.

Es por ello que la querida conductora le reveló toda la verdad a Yordi Rosado de lo ocurrió con el show de Unicable donde abordaba diversas problemáticas sociales de actualidad y que duró solo 11 meses.

La famosa detalló que ya presentía que algo malo iba a pasar con La Tercer en Discordia, pues veía problemas sencillos que producción no podían resolver por estar ocupados en otra cosa. Y su augurio se cumplió.

Grabábamos tres programas diarios y un jueves vinieron y me dijeron, ‘oye pues, te vengo a avisar que ya no vamos a grabar’. Y le dije ‘¿Cómo y eso?’ y me respondió ‘No sé’ y era la directora”, dijo la actriz.