Tras perder en 'Exatlón' y pedir oportunidad a TV Azteca, Evelyn Guijarro se dedica a esto

Hoy es jueves de throwback y que mejor que recordar lo que me tocou0301 vivir en @exatlonmx . Una competencia llena de desafiu0301os tanto mentales como fiu0301sicos, no lo cambiariu0301a por nada. ud83dude4cud83cudffc Tambieu0301n muchas gracias a todas las personas que me apoyaron hasta el final, les mando un abrazo fuerte y recuerden que hoy estareu0301 haciendo un live en la pau0301gina de Facebook de Exatlou0301n a las 8:00pm para que esteu0301n al pendiente. Los ama sniperud83dude18ud83dudd2b#tbt #Exatlou0301nMx #blessed #recuerdos#sniper.