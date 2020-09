VIDEO: El cantante Prince Royce dona su plasma tras recuperarse del Covid-19

View this post on Instagram

Recientemente doneu0301 plasma y sangre tras mejorarme del COVID. Me tomou0301 seis semanas y siete pruebas nasales para recibir dos resultados negativos. Les comparto mi historia para que los que hayan tenido el virus por favor ayuden como puedan y donen plasma. u00a1Una donaciou0301n podriu0301a salvar hasta tres vidas! Bendiciones a todos. u2764ufe0fud83dude4f