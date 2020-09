Actriz de 'El Señor de los Cielos' pidió que mataran su personaje por ¿problemas con Amaya?

Miami, Florida.- La quinta temporada de la exitosa narcoserie de Telemundo, El Señor de los Cielos, fue una de la más emocionantes, pues en ella se presentaron toda clase de situaciones que los fans ahora rememoran.

Sin embargo, detrás del gran melodrama hubo algunos inconvenientes, en los cuales los actores se pudieron haber visto en conflicto, tal como lo contó Maricela González, quien interpretó a 'La Felina', y que además es la esposa del escritor del programa, Luis Zelkowicz.

En su reciente entrevista con periodista venezolana Shirley para el canal Ve Plus, la actriz colombiana, contó que le pidió a su marido que matara a su personaje.

La salida mía de El señor de los Cielos fue todo un evento porque bueno, no puedo entrar en detalles, pero a raíz de situaciones que se presentaron le dije me matas'", confesó.

La artista prefirió no profundizar en los motivos que la orillaron a salirse del programa, no obstante, dejó en claro que ha tenido que ir luchando con el estigma de ser la esposa del escritor, cosa que algunos de sus compañeros no lo han visto del todo bien.

Entonces yo dije ‘mira ya vamos a liberarnos de aquí’. Y [era] un personaje que estaba pegado, que estaba fuerte, que lo querían, pero hubo allí cosas que yo llegué a la conclusión de que mira sabes qué es mejor que yo no esté", contó.

Lo sentí en su momento y sobre todo viene de personas ignorantes, ni siquiera de las personas propias en la industria, que son los que te dan el trabajo, pero sí la gente que quiere decir cualquier cosa…", aseveró la actriz.

Con información de: People en Español