"Actuar es vivir varias vidas", conoce el actor Víctor Oliveira

Ciudad de México. Viviendo en México desde hace aproximadamente cinco años y con un gran recibimiento por parte de todos los mexicanos, el actor venezolano Víctor Oliveira se ha forjado una carrera notoria dentro de series y telenovelas con papeles muy distintos unos de otros.

Actualmente podemos encontrar al actor en La Bandida, Hernán y Falsa Identidad, donde en cada una de las producciones interpreta a personas con valores e historias muy diferentes y que dejan un mensaje para reflexionar.

En entrevista con TRIBUNA, el histrión compartió como ha pasado los últimos meses de cuarentena, además de la emoción que siente tras estar promocionando tres proyectos.

Víctor Oliveira gusta de interpretar a personas que han tenido vidas difíciles o con momentos interesantes por los cuales el público se pueda sentir identificado y obtener una buena lección.

Puede sonar un poco egocéntrico, pero yo me considero una buena persona, noble. Entonces para mí tomar papeles sobre personas que a veces tienen que actuar de mala manera, me gusta ya que, como actor, hay que sumergirse un poco en cómo son sus vidas y crear la empatía. No se justifican sus acciones, pero esto nos puede ayudar para ser más empáticos con los que nos rodean”, compartió el actor.