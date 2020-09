J Balvin: Antes de convertirse en estrella del reggaetón, revela cómo trabajó para tener éxito

View this post on Instagram

Cuando el mejor pago era un sanduche y un u201c buen camerinou201d, siempre tuvimos la visiu00f3n, el sueu00f1o pero mu00e1s que todo la actitud para trabajar. VALIu00d3 LA PENA ud83dude4fud83dude4fud83dude4fud83dude4fud83dude4f #tbt