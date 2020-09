Camila Sodi desata polémica en Instagram al besarse con su hermana Tessa ía

Ciudad de México.- Camila Sodi de nueva cuenta está metida en tremenda polémica debido a que se volvió viral en redes sociales un video en el que aparece dando un beso en la boca a su media hermana, Tessa la.

La protagonista del remake de Rubí es hija de Ernestina Sodi y Fernando González, quien a su vez tuvo a Tessa como fruto de su relación con la actriz Nailea Norvind.

La cantante e influencer compartió mediante sus historias de Instagram un video en el que se escucha el tema All the things she said del dúo t.A.T.u. que se hizo famoso en los 90's pues sus vocalistas fingieron ser lesbianas para vender más discos.

Camila y Tessa se miran a los ojos y posteriormente se dan un pequeño beso en los labios.

El beso entre Camila Sodi y Tessa Ia que incendió Instagram (VIDEO) pic.twitter.com/y9uJvq6tKw — Come Chapulin (@ComeChapulin) September 14, 2020

Lo que más causó polémica fue que después de este video, Sodi anunció que crearía su perfil en la red social Only Fans, en donde los artistas suelen compartir contenido subido de tono.

