Desde la playa, Natalia Valenzuela comparte emotivo momento con su hijo

View this post on Instagram

Hoy fue un diu0301a lleno de esperanza porque aunque no lo creas siempre habrau0301 luz al final del tuu0301nel, ese sin salida, cargado de emociones!!! Hoy mau0301s que nunca me siento una suu0301per mamau0301 (lo opuesta a perfecta) la que se equivoca, se levanta, no duerme, se limpia las lau0301grimas y decide salir adelante por su familia!!! Hoy mau0301s que nunca me siento una mujer empoderada, esa que ha logrado sacar su mejor versiou0301n en un proceso muy rudo de transformaciou0301n emocional, psicolou0301gico ... fiu0301sico!!! Y en este RE- CONOCIMIENTO conmigo misma auu0301n no me reconozco ud83eudd0d MUJERES- MAMAu0301S que me leen por aquiu0301 ud83dude4cud83cudffc GRACIAS porque su apoyo me ha robado suspiros, sonrisas, lau0301grimas, motivaciou0301n e INSPIRACIOu0301N ud83eudd0d . . . #selfie #mamau0301 #mamau0301real #sermamau0301 #AprendoComoMamau0301 #meu0301xico