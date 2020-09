¿Desesperada? Irina Baeva vive día de locos tras separación de Gabriel Soto

Ciudad de México.- Recientemente se reveló, que la pareja de actores, Gabriel Soto e Irina Baeva se separarían momentáneamente, pues él galán de telenovelas pronto iniciara con las grabaciones de una producción de Televisa, mientras que la joven rusa viajará al extranjero.

En lo que Soto prepara su próximo éxito en los melodramas, la artista se ira a Nueva York durante un mes y medio, pues pretende mejorar su inglés, sus técnicas de actuación y baile.

Sin embargo, parece que todo apunta a que está teniendo mala suerte, luego de que en redes sociales contara uno de sus peores días, donde el estrés casi la lleva al colapso, pues no podía abrir su carro.

Según contó la misma actriz, estaba haciendo los preparativos para su viaje, cuando tuvo que acudir a una cita para arreglar sus uñas, pero acabó extraviando el boleto del estacionamiento y al ir a buscarlo dentro del auto, este no pudo abrir.

Al no saber porque sucedía esto, Baeva descubrió que se trataba de la batería del sensor, la cual se había descargado, aunque un oficial busco auxiliarla, este no logró ser de gran utilidad. No fue hasta que buscó un tutorial en YouTube, que consiguió abrir su camioneta e ir a su cita.

Con información de: Instagram @chismeenvivo