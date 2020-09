En estado crítico, exintegrante de 'Exatlón' se debate entre la vida y la muerte

View this post on Instagram

Estaru00e9 contigo hasta el final en las buenas y en las malas, siempre a tu lado sin importar los obstu00e1culos. Mi gente siempre lo voy a decir yo sin ustedes no soy nadie, en este caso me estu00e1n ayudando con sus oraciones por que mi dios nos estu00e1n escuchando, y ayer fue un gran du00eda mi Jimmy estu00e1 reaccionando y respirando por si solo, sigue cru00edtico pero estable. Sus mejoras son muy pocas, pero me llenan de fuerza y esperanza y sobre todo me deja muy claro de que dios estu00e1 con nosotros y nos estu00e1 oyendo. Disculpa si no contesto mensajes o llamadas o si algunos pedido no estu00e1n llegando a tiempo, pero ahora mi cabeza no la tengo bien, y estoy tratando de organizarme, estar tranquila y fuerte para mi esposo porque el me necesita. El diagnu00f3stico de Jimmy es Insuficiencia hepu00e1tica aguda, insuficiencia renal aguda, e insuficiencia cardu00edaca con aneurisma de la arteria aorta ascendente y disecciu00f3n au00f3rtica. Jimmy esta luchando, y el es muy fuerte, bueno en la foto lo pueden ver, le taparon sus manitas por que se trata de parar todo confundido a tratar de quitarse todo. Hoy tambiu00e9n es un buen du00eda para nosotros las enzimas estu00e1n bajando y es muy buena seu00f1al. Domingo 8:30 am Lo tenemos en un 80 % de regreso a nivel de conciencia. Esta mas despierto hoy. Mu00e1s sereno. Entiende todo. Paso a dieta lu00edquida. Ya sabe lo que le paso. Bajaron mu00e1s las enzimas hepu00e1ticas de ayer para hoy. Ahora AST bajo de 2792 a 1738. ALT bajo de 4300 a 3550. Riu00f1ones creatinine 6,3 (estu00e1 bajando tambiu00e9n). Ahora esta en diu00e1lisis de nuevo. Potasio 5.2. u00a1Sigan orando porfavor! Dios nos esta escuchando.ud83dude4fud83cudffb Gracias a todos.