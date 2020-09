¡Golpe a TV Azteca! Arturo Islas, conductor de 'Survivor', confirma tener Covid-19: "Estoy desesperado"

Ciudad de México.- Arturo Islas, el exactor de Televisa y conductor de Survivor México, ha confesado sentirse "desesperado" pues recientemente se hizo una prueba de Covid-19 tras tener fuertes síntomas como la perdida del gusto, confirmando que dio positivo, sin duda un fuerte golpe a TV Azteca.

Quiero platicar que di positvo a Covid. Me hice un estudio, me hice la prueba después de haber tenido fuertes dolores de cabeza, me dolía mucho atrás de los ojos, escalofríos, fiebre, una ligera inflamación en la garganta, perdí el gusto", contó Islas.

EL conductor y ambiéntalista exhortó a sus seguidores a que deben cuidarse pues no saben donde se pueden contagiar y tampoco si serán o no asintomáticos, señalando que las consecuencias podrían ser muy fuertes y el estar encerrado lo hace sentirse "desesperado".

Este video es una invitación a que se cuiden todos, esto sí existe. A diferencia de algunas personas que son asintomáticas, yo no, yo sí tuve unas consecuencias fuertes. Quizás por eso me han visto mas activo en redes, porque estoy desesperado, ya llevo unos días que me encerré", dijo Arturo.

Islas brindó su admiración a todas aquellas personas que han sido contagiadas y han logrado pasar pese a los síntomas tan fuertes, expresando que las cosas no iban a mejorar si todos comenzaban a cuidarse pues en cuanto piso México se enfermó y eso decía mucho de lo mal que siguen las cosas.

Entiendo lo que muchas personas han sentido. No es un juego, sí existe, no podemos relajar las medidas, que no es cierto es oque las cosas van mejorando. Aquí no es reponsabilidad de nadie más que de nosotros mismos para cuidarnos, para salir adelante. Estuve un tiempo afuera grabando Survivor, apenas tocando México resulta que me contagio... (el virus) está muy fuerte y está entre nosotros. Ningún político nos va a venir a dar nuestras medicinas en la boca", finalizó.

Fuente: Infobae