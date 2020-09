Héctor Suárez Gomís critica Ley Antichatarra de AMLO: "Provocará desempleo"

Ciudad de Méxuico.- El conductor Héctor Suárez Gomís se pronunció en contra de la Ley Antichatarra que el presidente de México Andrés Mnauel López Obrador ha promovido.

El actor mexicano considera que la situación debe tomarse con más seriedad, después de que este decreto se pusiera en vigor en Oaxaca y prohíbe a menores de edad comprar botanas o dulces.

Lee también: Adiós TV Azteca: Tras 24 años en 'Ventaneando', confirman que Pedro Sola no estará por esta razón

¿O sea que un menor de edad no puede comprar un refresco, pero sí puede comprar una estopa y thinner para hacerse una ‘mona’? ¿Un menor de edad sí puede comprar Resistol 5000 pero no puede comprar un chocolate? ¿Un menor de edad sí puede comprar medicinas, pero no puede comprar unas papitas?