Hermano de Xavier Ortiz reacciona ante los ataques en contra de Charly López y Sergio Mayer

Ciudad de México.- Rafael, el hermano de Xavier Ortiz, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, habló de los ataques que han recibido, Charly López y Sergio Mayer, por supuestamente abandonar al actor en sus últimos años de vida.

En su mensaje, Ortiz mencionó que el legislador ha sido quién se puso a disposición de la familia, pues incluso fue a la Semefo para agilizar los trámites.

Podría interesarte: Adiós TV Azteca: Tras 24 años en 'Ventaneando', confirman que Pedro Sola no estará por esta razón

En lo personal absolutamente no, porque en relación de Charly, no lo he visto en muchos tiempos, lo veo en las revistas en entrevistas, y de Sergio lo único que ha intentado es estar presente y en lo que ha podido ha ayudado, por ejemplo estar en la Semefo, pero no hay problema con ellos", dijo.