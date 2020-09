¡Increíble! Roger González de 'VLA' confiesa ser fanático de estos grupos de K-Pop

View this post on Instagram

u00a1Estoy feliz de nuestra primera semana de estreno de @TodosQuierenFama ayer rompimos el rating y esta tarde fue lo mejooooooor en la gran final! GRACIAS A TODOS ud83eudd18ud83cudffb Nos vemos la prou0301xima semana con 6 nuevos participantes y 3 nuevos #Observadores u00a1AMO HACER ESTE PROGRAMA! ud83dudcf7 @luisdelaluz