Laura Flores da actualización de su estado de salud luego de sufrir aparatoso accidente

Ciudad de México.- La actriz, Laura Flores, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, dio un adelanto de cómo va su salud tras sufrir un accidente en el cual se lastimó un pie.

En su mensaje, la también presentadora mencionó que ya está caminando, luego de los múltiples procesos que le realizaron en su pie, al mencionar que ya se encuentra mejor pero en recuperación.

Sin embargo no todo está bien, pues aún no puede usar tacones, así como correr, por lo que se encuentra triste al no poder realizar actividad física como antes.

Cabe mencionar que hace dos semanas 15 días, Flores fue llevada a un hospital de emergencia, luego de que la llanta de un carro le pasara por encima a su pie, dejando este muy afectado y con algunas fracturas, mismas que aún no han sanado en su totalidad.

Fuente: De Primera Mano