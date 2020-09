Luego de sufrir una severa lesión, María León sorprende al volver a realizar esta tremenda habilidad

View this post on Instagram

Regresando a los #handstands ud83dude05... Muchas veces me preguntan que porquu00e9 hago parados de manos y la verdad es que... porque puedo u263aufe0fud83dude4cud83cudffd. Desde niu00f1a siempre quise y la verdad nunca me salu00edan, pero me lo propuse con muchas ganas y despuu00e9s de muchu00edsimos intentos y entrenamientos PUDE con una emociu00f3n y alegru00eda de niu00f1a chiquita ud83dude48ud83dude02u2764ufe0f, los trato de mantener porque son un recordatorio de todas aquellas cosas que au00fan me quedan por lograr y de que no hay imposibles cuando hay ganas, perseverancia y muchos ud83eudd5a ud83eudd5a de por medio ud83eudd70ud83dude05ud83dudcaaud83cudffd. #PuedoSiQuiero ud83cudfb5 #Inquebrantable #handstands