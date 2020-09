Luis Enrique Guzmán habla de la demanda que enfrenta Frida Sofía en Miami

Ciudad de México.- El hijo de la primera actriz, Silvia Pinal, Luis Enrique Guzmán, mediante una entrevista para el programa Ventaneando, habló del conflicto que vive su sobrina, Frida Sofía en Miami.

En su mensaje, el músico indicó que él desconoce lo sucedido, sin embargo envió sus mejores deseos hacia la hija de su hermana Alejandra Guzmán, a quien quiere por ser de la misma edad de Giordana.

Podría interesarte: Adiós TV Azteca: Tras 24 años en 'Ventaneando', confirman que Pedro Sola no estará por esta razón

Habría que ver que sucedió, porque la verdad es que no estoy al tanto, no puedo decir mucho de lo que no sé", dijo.