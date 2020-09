¿Mala o buena idea? Moonbin y Sanha, subunidad de Astro, debutan con el sencillo 'Bad Idea'

View this post on Instagram

MOONBIN u0026amp; SANHA (ASTRO) 1st Mini Album u0026lt;IN-OUTu0026gt; Image Teaser - FADE OUT Version. Donu2019t be afraid, Bad memories will fade out ud83eudd26 2020.09.14. 6PM Coming Soonud83cudf78 #ubb38ube48_uc0b0ud558 #MOONBIN_SANHA #ubb38ube48 #uc0b0ud558 #IN_OUT #uc778uc544uc6c3 #BadIdea #ubc30ub4dcuc544uc774ub514uc5b4 #MOONBIN #SANHA #uc544uc2a4ud2b8ub85c #ASTRO