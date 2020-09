"Me tachan de impostora": Alicia Machado confiesa que le ha sido complicado encontrar el amor en Tinder

View this post on Instagram

Feliz con esta oportunidad de pasar mis tardes con todos ustedes @luchoborregoc ! Esta semana nos vemos en @sueltalasopatv por @telemundo desde las imponentes vistas de @paramountmwc gracias por tantos detalles, el edificio mu00e1s increu00edble de #miami #florida #realestate #property @adalbertorealtorfl @universalproperties96