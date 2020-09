Michelle de 'Enamorándonos' deja a todos boquiabiertos al modelar radiante 'outfit' deportivo

View this post on Instagram

Todo el bien que haces te regresa multiplicado. A veces un poco de pan, de dinero, o una sonrisa amable no le cambia la vida a quien necesita. Pero le das un poco de alegria, de alivio, de paz. Porque u0026#34;A Dios le prestas cuando das al pobre, y todo el bien que haces, u00c9l te lo devolveru00e1 multiplicadou0026#34;. Y esa compasiu00f3n tuya conmueve al universo, y alegra el corazu00f3n de Dios. ud83eudd29