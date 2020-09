Myriam Montemayor recuerda su paso por TV Azteca al participar en 'La Academia'

Ciudad de México.- La cantante, Myriam Montemayor, mediante una entrevista recordó su paso por TV Azteca, al pertenecer al reality de La Academia, en el año 2002.

En su relato la regiomontana señala que el camino no fue fácil, pues por poco no alcanzaba número para entrar al casting, además de que partió a Ciudad de México con un futuro incierto.

Hice mi casting, fui la última que llegó porque me fui al salón de belleza a arreglar y cuando llegué, ya no había números para el casting y me acuerdo que una persona me dijo: ‘pues pásale a ver si te dan uno’ y sí afortunadamente alcancé. Estaba muy exigente y empecé a cantar ‘Amorcito Corazón’ y me quedé entre los seleccionados de Monterrey", dijo.

Con muchos sueños en su mente, ella menciona que preparó su maleta, pues pensaba que solo sería los tres meses del reality, sin embargo eso se postergó 18 años de altas y bajas.

Por otra parte, habló de la vez que rechazó participar en un proyecto de TV Azteca, el cual se llamaba El Desafío, donde se enfrentaría a sus excompañeros, motivo por el cual no quiso ella ya había ganado.

Ahora que soy una artista independiente y que mis decisiones dependen de mí y mis logros también. A lo mejor las cosas no se me dieron en charola de plata porque el ser ganadora no me aseguró nada, creo que lo que me he ganado ha sido bien trabajado, con mucho esfuerzo, con mucha constancia, con mucha resistencia. Soy una artista libre y con muchas ganas de trabajar. Como artista independiente he puesto en práctica todo lo que he aprendido en estos 18 años de carrera", finalizó.