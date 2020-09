Pleito en 'Exatlón': Carmelita Correa 'pone en su lugar' a Cecy Wushu tras pelea con Pato Araujo

View this post on Instagram

Los au0301nimos se encendieron luego de que CECY aventara a PATO y eu0301l reclamara. ERNESTO saliou0301 en defensa de WUSHU pero Araujo y eu0301l se hicieron de palabras. ud83dudd35ud83dudd34 Disfruta gracias a SKY Sport MX #SoloPorSKY www.contratasky.mx #Adiou0301sEnExatlou0301n ud83dudcf2