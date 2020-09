¡Poder latino! Gina Rodríguez y Karla Souza protagonizarán la película 'Like it Used to Be'

Estados Unidos.- Las actrices Gina Rodríguez y Karla Souza decidieron unir fuerzas para crear un excelente producto cinematográfico, por lo que ambas protagonizarán la comedia Like It Used to Be, una producción de Broken English Production.

La historia se centra en cuatro chicas que van de viaje por México y mientras intentan disfrutar de la travesía, una de ellas recibe una noticia que le cambiará la vida; la historia está basada en el guion de Bernardo Cubria.

Like it Used to Be es una comedia sobre la amistad, la fuerza y ​​el perdón que empodera a las mujeres y no solo conectará con la comunidad latina sino con el público de todo el mundo (...) Esta es exactamente la razón por la que se creó Broken English: para mejorar nuestra comunidad. No podría estar más feliz de trabajar con estas talentosas mujeres", comentó Gina.

Rodríguez, es muy conocida por interpretar a 'Jane' en la serie Jane the Virgin, aunque también ha tenido participación en Aniquilación y sería la protagonista de The Aliens Are Stealing our Weed.

Mientras que Souza se convirtió en uno de los personajes principales de How to Get Away With Murder y se le ha visto en El Presidente de Amazon Prime, y en la comedia de Netflix The Sleepover.

Fuente: Telemundo