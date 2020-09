Sherlyn enternece Instagram con la risa de su bebé: "El sonido de mi felicidad"

View this post on Instagram

El sonido de mi felicidad! @andrenuestrobebe se ru00ede y todo lo demu00e1s en mi mundo deja de importar! Soy la mamu00e1 mu00e1s orgullosa de verlo sano,creciendo feliz y con la certeza que si algo tiene es mucho AMOR QUE OPINAN DE ESTA BELLEZA?