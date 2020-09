A sus 53 años, Lorena Herrera presume increíble silueta con vestido verde

View this post on Instagram

Anoche en la hermosisima boda de mi @wendybragamx Fui la madrina de Lazo! Realmente todo fue perfecto!! Llegando nos hicieron la prueba de #covid19 a todos ! Ella luciu00f3 2 vestidos y un peinado que parecu00eda una princesa! Una boda llena de detalles hermosos: Su hermano cantandole una cancion que compuso para ella y su marido tambiu00e9n le compuso y cantu00f3 una cancion lindisima y se expresu00f3 de ella como su Princesa!! !! El, Un pru00edncipe Ingles! La cena exquisita, el lugar y la gente bellisimo Deseandoles que este Amor y uniu00f3n sea por siempre! TQMud83dudc9cud83dudc9cud83dudc9c #felizdomingo #boda Mi vestido hermoso de: @mitzyofficial