Tras perder en 'Survivor', Serrath de 'Enamorándonos' presume proyecto lejos de TV Azteca

Y con esta actuaciou0301n quiero que sepan que: Cuando se nos va un ser querido, nunca nos deja del todo... u00a1Su recuerdo siempre permanecerau0301 con nosotros! Gracias @soyfercorona por confiar y elegirme para tu proyecto, @grupotosco por ser tan amables conmigo y hacer amena la grabaciou0301n; @nahomimejiaoficial @gigi__pau gracias por estar pendientes de mi maquillaje, peinado, y looks; @chemafloresf por ser cou0301mplice en la historia, @bbjp.san por ser my stylist esta vez. u00a1Y a todos los que van a reproducir Hawau0301i (versiou0301n regional mexicano) de Fer Corona. ud83dudda4ud83cudfa4