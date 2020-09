VIDEO: Juanpa Zurita y Galilea Montijo rompen en llanto en 'Pequeños Gigantes' por esta presentación

Ciudad de México.- Galilea Montijo y Juanpa Zurita en el segundo episodio de Pequeños Gigantes no pudieron contenerse y rompieron en llanto ante la presentación de una pequeña puertorriqueña de cinco años, Sofía Polanco, uno de los momentos más emotivos del reality de Televisa.

En el segundo episodio del concurso la joven Sofía explicó que su don era dar mensajes positivos y hacer que la gente sea más feliz, por lo que llamó a Juanpa para alegrarle ya que ella asegura que "él está muy triste" tras la perdida de su mascota Puca, la cual murió en 2019, y quería traerle felicidad.

Vivió 15 años. Fue el regalo más bonito que he tenido en mi vida pequeñita. Pero, como todo en la vida, se cierra un ciclo. Hijos de su madre ponen la música, ¿verdad?", se quejó. "Y gracias a ella... La música", volvió a quejarse, sin poder aguantar las lágrimas. “Gracias a ella empecé a hacer videos, subí yo mis primeros Vines. Y si no hubiera sido por Puca yo no estaría aquí, no sería juez, no habría logrado nada. Pues nada más mandar un mensajito de aquí a...", ya no pudo continuar Zurita.