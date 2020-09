¿Ya lo escuchaste? El nuevo álbum de Stray Kids ya está disponible e incluye 'Back Door'

View this post on Instagram

uc0dduc77cucd95ud558ud55cub2e4 ud55cuc544!! uc2a4ud14cuc774 ub9ceuc774ub9ceuc774 uae30ub300ud574uc8fcuc138uc6a9 #uc140ud504#uc0dducd95#ucef4ubc31#uc1fcucf00#uc5b8ubca0uc77c