¡A lo Nodal! Horacio Pancheri confiesa que se tatuaría en honor a Marimar Vega

Ciudad de México.- El actor y modelo argentino, Horacio Pancheri, tuvo la oportunidad de explicar cómo es que va su relación amorosa con Marimar Vega y respondió si enfrentaron dificultades a lo largo de la cuarentena.

Durante un reciente encuentro con la prensa, el exintérprete de Televisa detalló que, contrario a lo que muchos pensarían, el confinamiento significó un tiempo importante y de conocimiento como pareja.

De igual manera, el galán de telenovelas no descartó la posibilidad de procrear hijos con Marimar, además, confesó que podría hacer un tatuaje referente a su novia como lo hizo Christian Nodal con Belinda.

Su cuerpo me tatuaría, claro, por qué no. Me encantan los tatuajes, a la mejor el día de mañana me podría tatuar su nombre. Estoy muy enamorado", añadió.