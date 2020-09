Actriz de Televisa narra el calvario que vivió luego de que su hijo de 6 años se enfermó de Covid-19

Ciudad de México.- La actriz, Florencia de Saracho, mediante sus redes sociales, informó que su hijo mayor, Santiago, se contagió de coronavirus, algo que a ella la tuvo muy preocupada, al borde del llanto.

Mucha gente me decía que es imposible que uno se haya contagiado y los demás no, entonces eso a mí me ponía muy mal porque me sentía muy culpable", dijo.

Y es que los cuatro integrantes de la familia, él fue el único que se contagió, por lo que ella llegó a desear que le diera a ella al no soportar verlo sufrir.

Me sentía tan culpable de que mi hijo tuviera Covid-19 que yo tomaba de su mismo vaso, le daba besos, me respiraba aquí… Poco me faltó para comerme sus mocos se los juro porque yo me quería contagiar, no soportaba verlo a él enfermo y yo no", aseveró.

Aunque por fortuna el menor ya está libre de Covid-19, ella asegura que sigue extremando precauciones con el fin de evitar que le vuelva a ocurrir dicha pesadilla.

Aunque ya no contagie y ya no tenga la verdad sí nos quedamos muy asustados, no sabemos si contagie, todo está nuevo, ya pasó hace mucho tiempo pero me daría mucho miedo que vuelva a recaer", reconoció.

