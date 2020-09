Aleida Núñez desata locura en Instagram al modelar pantalones de mezclilla

View this post on Instagram

Mi Asociaciou0301n @contralaviolenciafemenina en conjunto con mi marca @sensualejeans apoyamos a las mujeres de la comunidad OTOMI, lo recaudado de los jeans bordados por ellas se destinarau0301 para apoyar su trabajo y talento a mujeres que han sido maltratadas, El arte aplicado en este jeans es una representaciou0301n cultural Otomiu0301, bordado a mano y dibujado a pulso hecho en la comunidad San Nicolau0301s, regiou0301n Otomiu0301-Tepehua, en el municipio Tenango de Doria, en Hidalgo, Meu0301xico. A traveu0301s de Sebastiau0301n Tello Canizal y Mexicrafts. Apoyemos u2728ud83dude4f