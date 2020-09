Ana Bárbara roba suspiros al posar con un espectacular 'outfit' de charro

View this post on Instagram

Mi Meu0301xico! Los que estamos lejos te extranu0303amos y te lloramos con el alma, pero el pensar en tu aire, en tu cielo, nos regresa la sonrisa, la esperanza y la calma. ud83cuddf2ud83cuddfdud83dude4cud83cudffb Viva Meu0301xico! #DiaDeLaIndependencia #VivaMexico #MexicoLindoYQuerido #OrgullosamenteMexicana ud83dudcf8 @francisbertrand