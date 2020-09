Cecilia Galliano roba todas las miradas al lucirse maravillosa en extravagante 'outfit'

Ciudad de México.- La guapa y querida actriz, Cecilia Galliano, se ha robado las miradas de sus millones de seguidores en Instagram al posar en el centro de dos mujeres con un extravagante 'outfit' negro que la ha hecho lucir maravillosa.

Galliano junto a Barbie Juarez y María José Suarez, posó como toda una 'Ángel de Charlie', con un atuendo de una sola pieza negro que se ajustaba a la perfección a su maravillosa figura, poniendo a babear a sus millones de fans que la llenaron de halagos.

Hermosa", "Diosa", "Tres Diosas, no me lo pierdo por nada", "Monumental", "¡El mayor de los éxitos siempre!", "¡Vivan Los Ángeles de Charlie!", "No me lo pierdo", "Super bellas", "Flans", fueron algunos de los halagadores comentarios.