Conductora de Televisa hace 'babear' a participante de 'Guerreros 2020': "Perfecta"

View this post on Instagram

u00a1Mu00c9XICO ud835udc8dud835udc8aud835udc8fud835udc85ud835udc90 ud835udc9a ud835udc92ud835udc96ud835udc86ud835udc93ud835udc8aud835udc85ud835udc90! ud83dudc9aud83eudd0du2764ud83cuddf2ud83cuddfd ud835udd4dud835udd40ud835udd4dud835udd38 ud835udd44u00c9ud835udd4fud835udd40u2102ud835udd46 ud83cudf89 #dress @arodriguezmoda #pic @jordi_80 #hair @emilianaperezhair #stylebybompani @enricobompani #VIVAMEXICO ud83cuddf2ud83cuddfd #MEXICO