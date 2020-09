¡Escándalo! Conductoras de Televisa denuncian acoso por parte de gerente de la empresa

View this post on Instagram

Tres mujeres han interpuesto su denuncian al gerente de televisa Durango u201c CARLOS ALBERTO MARTIu0301NEZ Medina u201c ... por acoso sexual... En un escrito las mujeres mencionan que los acosos se dieron en el mismo centro de trabajo pero en diferentes tiempos, mencionan que el gerente de Televisa aprovechando si situaciou0301n de poder y superioridad atentou0301 contra su dignidad por medio de la humillaciou0301n e intimidaciou0301n. Estas mujeres tuvieron que aguantar un ambiente hostil, inseguro y ofensivo mientras trabajaban en este lugar, no les quedou0301 de otra mau0301s que abandonar su fuente de trabajo. ud83dudccc En un periodo de dos anu0303os, varias mujeres se han visto en la necesidad de abandonar su puesto de trabajo en la empresa TELEVISA DURANGO, a raiu0301z de la situaciou0301n de ACOSO SEXUAL Y LABORAL permanente, por parte del gerente CARLOS ALBERTO MARTIu0301NEZ MEDINA, el temor y las constantes amenazas nos habiu0301an impedido denunciar formalmente lo sucedido. Aquiu0301 nuestro comunicado.ud83dudc46ud83dudc46