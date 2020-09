Frente al atardecer, Érika Fernández paraliza Instagram al exponerse de manera espectacular

View this post on Instagram

Hoy es mi u00faltimo du00eda en Chiapas y tengo el corazu00f3n acelerado y muy lleno de amor , esta semana aquu00ed me ha enseu00f1ado muchas cosas , primero a ser agradecida y a valorar lo que tengo , segundo a entender que si no nos unimos no podemos hacer nada , las personas debemos empezar a actuar, encontrar algo que nos apasione , una causa que nos mueva y ACTUAR , yo no vine aquu00ed por la foto con los niu00f1os indigenas o a hacerme la que ayudo para que digan que buena soy , yo vine porque empecu00e9 una sociedad con @don_chistov que me invitu00f3 a formar parte de algo hermoso como es @fundindac donde dejaru00e9 mi corazu00f3n cu00f3mo hago en todo lo nuevo que emprendo y en todo lo que hago , yo vine a conocer uno de los estados mu00e1s olvidados por el gobierno , vine a conocer la cultura y las tradiciones tan hermosas de comunidades marginadas , vine a escuchar sus necesidades y ver cu00f3mo con mi cabeza sou00f1adora puedo hacer que todas las personas que me siguen puedan conocer lo que existe en su pau00eds y hacer algunos cambios ... yo amo Mexico y estoy comprometida con los perros con @amorsinraza y con su gente con @fundindac . Yo no soy una extranjera que vino aquu00ed solo a cobrar , yo soy consiente de todas las oportunidades que este pau00eds me ha dado y en mi casa con mis abuelitos y mi mamu00e1 en Colombia , me enseu00f1aron lo que todos los niu00f1os deberu00edan aprender y es a ser agradecidos , yo estoy agradecida con Dios por haberme trau00eddo hasta aquu00ed y por eso tengo que devolver algo de lo que u00e9l me ha dado !!! Los invito a que sigan mi nuevo proyecto , mi nuevo bebu00e9 , y a quu00e9 juntos cambiemos vidas porque lo que para nosotros es basura , para muchos es un TESORO... pronto les contaru00e9 lo que viene y cu00f3mo nos pueden ayudar !!!!