Galilea Montijo exhibe 'maltratos' y enemistad con esta conductora de 'Hoy': "No saben como es"

Ciudad de México.- En pleno programa en vivo de Hoy la querida conductora, Galilea Montijo, exhibió que su polémica compañera, Andrea Escalona, la 'maltrata' señalando que no saben lo duro que es eso pues nadie lo llega a ver.

Montijo durante la dinámica, 'Canta la Palabra', le dijo a Escalona que los zapatos que tenía puestos no se podían lanzar como suele hacerlo en sus presentaciones, tras lo que pidió que explicará que pasaba con ese regaño sin antes sacar su sentido del humor.

Sin embargo, casi de manera inmediata aclaró que todo se trataba únicamente de una broma por su parte y le pidió a Escalona que explicará al público porque el prohibirle que lanzará los zapatos en esta ocasión.

No, no es cierto, diles porque esos zapatos no los puedes tirar", le dio la palabra a Andrea. "Porque me los regalo mi tía Gali", concluyó Escalona.