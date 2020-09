Golpe a TV Azteca: Piden a Pati Chapoy que saque a Bisogno y deje a este conductor: "Es pesado"

View this post on Instagram

@bisognodaniel y @rickymanjarrez te llevaru00e1n la mejor informaciu00f3n y andan mu00e1s mexicanos que nunca. ud83cuddf2ud83cuddfdud83dudc4fud83eudd20 #Ventaneando . . . Camisas: @varanasimx Talavera: @uriartetalavera