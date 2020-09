Guillermo del Toro hace importante reflexión sobre sus redes: "Son el espejo de mi vida"

Ciudad de México.- En una entrevista con The Guardian, Guillermo del Toro afirmó que su Twitter "es un espejo de su propia vida y su obra".

Uso las redes con cuidado. En mi vida, fusiono las cosas que amo artísticamente con las cosas que creo políticamente. Eso se repite en mis películas, en mi cuenta de Twitter y en mi vida diaria... Trato de no participar en la censura o lo divisivo. Uso las redes como plataformas enriquecedoras, positivas"

Así mismo, ganador del premio Oscar comentó sobre las publicaciones que hizo para condenar la muerte de Giovanni López, mexicano que fue víctima de la corrupción de la policía de Jalisco, lugar de donde es originario el director:

Tristemente, es un caso aislado, ha pasado en otros estados de México. La realidad que revela es el hecho trágico que vivimos a diario en México, que es la unión de la policía con los criminales, es casi una completa simbiosis... La manera en que reaccionas en México a la policía es con inmensa cautela y desconfianza".

Del Toro siempre se encuentra activo en sus redes y apoyando diversos talentos mexicanos. En 2018, pagó el boleto de avión de un joven mexicano que no tenía para cubrir su vuelo a París, donde estudiaría en la Gobelins Master of Arts gracias a una beca de animación que le otorgó el mismo director mexicano.

En 2019, ofreció pagar los boletos de avión de 12 estudiantes mexicanos para que pudieran participar en la Competencia Internacional de Matemáticas (IMC por sus siglas en inglés).

A. ver, les ofrezco cubrir los boletos de avión para todos los 12 integrantes del equipo de Olimpiadas Matemáticas en Sudáfrica. @CDMXOMM los sigo- envíenme un DM por favor. Abrazos. https://t.co/GfLf2XFCgY — Guillermo del Toro (@RealGDT) May 24, 2019

Guillermo no ha estado quieto, a pesar de que la pandemia del Covid-19 lo hizo a pausar el rodaje su nueva película protagonizada por Cate Blanchett y Bradley Cooper llamada de Nightmare Alley, el director acaba de lanzar la novela The Hollow Ones, el inicio de una saga de investigación criminal y casos sobrenaturales que escribió junto con Chuck Hogan.

Fuente: Twitter @RealGDT y El Diario de Chihuahua