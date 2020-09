Instagram: Yanet García se pone patriota y luce increíble traje de charro

View this post on Instagram

Volveremos a estar asiu0301 tan unidos y juntitos para festejar y celebrar La Independencia de Meu0301xico como nos gusta a todos los mexicanos. Amo con toda mi alma mi Paiu0301s y mi gente tan trabajadora y con esa calidez humana que nos hace Uu0301NICOS EN TODO EL MUNDO! ud83cuddf2ud83cuddfdu2764ufe0f Que bellos momentos mi @negroaraiza un gusto siempre compartir escenario contigo! VIVA MEu0301XICO!!!! ud83cuddf2ud83cuddfd