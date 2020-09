Joanna Vega-Biestro manda recadito a quienes critican sus vestidos: "¿Cuál es el problema?"

Ciudad de México.- La mañana de este martes, Joanna Vega-Biestro asistió a Sale el Sol con un lindo vestido color vino el cual se volvió la sensación, aún cuando su bebé no quiso darse a notar, pero no contaba con lo que sucedería después.

Al tiempo que la presentadora compartió su serie de fotografías en Instagram, ella lo hizo para dirigirse a quien la criticó por estar utilizando estas prendas de ropas aún cuando esta esperando a una bebé.

Hoy me dijeron que cómo podía vestir con vestido corto y mostrar las piernas si estaba embarazada. ¿Quién dijo que no se puede? Y no importa si la crítica viene de una mujer o de un hombre al final es muy claro que mi forma de vestir NO QUIERE tu opinión”, destacó.