¿La abandonó? Actor de Televisa confiesa que tuvo una hija tras una noche con su ex y así se enteró

Ciudad de México.- En un nuevo programa de La última y nos vamos, uno de los conductores del momento, Juan Soler, sorprendió con su presencia y las revelaciones que hizo.

Como cada lunes, Yordi Rosado invitó a otro famoso al show para hablar sobre sus proyectos, vida personas y en ocasiones, sobre secretos que se atreven a contar al públicos.

En esta ocasión fue Soler quien sorprendió a los televidentes y asistentes con una fuerte confesión. El actor de Televisa dijo que cuando se vino a trabajar a México tuvo una despedida, de ella salió su hija Valentina:

Yo me enteré de la existencia de Valentina hasta que tuvo un año y medio, no había celulares en ese tiempo, su mamá y yo nos quedamos desconectados y luego vino a decirme 'no quiero nada de ti pero mi papá me dijo que tú tienes que saber que tienes una hija'.