Lanzan el primer trailer de 'Dune', la nueva película de Timothée Chalamet junto a Zendaya

Estados Unidos.- El actor Timothée Chalamet se ganó el corazón de los internautas después de aparecer en distintos shows estadounidenses, especialmente desde su excelente interpretación en el drama romántico Call me by your name en el 2017 con el personaje de 'Elio Perlman', aunque también participó en The King como 'Enrique V' y en Mujercitas como 'Laurie'.

En esta ocasión, Chalamet se unió al elenco de la nueva coproducción internacional de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Hungría, Dune, la cual se encuentra bajo la dirección de Denis Villenueve.

Te podría interesar: Adiós TV Azteca: Tras 24 años en 'Ventaneando', confirman que Pedro Sola no estará por esta razón

Dune está basada en la novela de 1965 de Frank Herber y que cuenta la historia de un futuro lejano donde la realeza busca la fuente más poderosa del universo, 'especia' una droga que alarga la vida humana y hace todo lo posible por conseguirla, a pesar de considerarse una misión my peligrosa.

La película de ciencia ficción, no solo cuenta con la actuación estelar de Timothée, sino que en el elenco también se encuentran Zendaya, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Oscar Issac, Charlotte Rampling, entre otros.

Yo tomando capturas del cast de Dune porque no tengo nada mas que hacer de mi vida#DuneMovie pic.twitter.com/aakFtR2jDW — Adry ?? (@adriana36000) September 9, 2020

Lee también: Adiós Televisa: Tras 22 años al aire, destapan cambios en 'Hoy' y la salida de Magda Rodríguez

Cabe resaltar que a pesar de que la fecha de estreno inicial era el 20 de noviembre, debido a la pandemia, debió posponerse para mediados de diciembre; sin embargo, el primer tráiler de la película ya fue lanzado y los fans no pueden contener su emoción por ver a Chalamet una vez en la pantalla grande.

Fuente: Twitter