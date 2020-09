María León enamora a usuarios al interpretar algunas canciones típicas mexicanas

View this post on Instagram

Este au00f1o me va a tocar celebrar a #Mu00e9xico solita en casa, con la compau00f1u00eda del karaoke y un buen mezcal, se que much@s pasaremos este du00eda asu00ed, y por eso te lo comparto para que nos hagamos compau00f1u00eda. ud83eudd70u2764ufe0f Amo con locura nuestra mu00fasica, nuestra cultura, nuestra gente, nuestra comida, nuestro humor, nuestra eterna resilencia, me aferro a lo bueno, bello y verdadero de nuestro pau00eds para sentirme muy orgullosa y al verde de la esperanza que me dice que todo va a estar bien y que pese a todo saldremos adelante, mu00e1s fuertes, mu00e1s unid@s y mu00e1s chingon@s. De corazu00f3n les mando mi amor y esta canciu00f3n que me trae puros recuerdos bonitos. #Salud y #VivaMu00e9xico ud83cuddf2ud83cuddfd ud83cudf8aud83cudf89u2764ufe0f