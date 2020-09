"Me vale mad...": Lucía Méndez reacciona a la reciente declaración de Paty Navidad

Ciudad de México.- La cantante y actriz, Lucía Méndez, se encuentra celebrando al máximo este martes 15 de septiembre, pues además de festejar el Día de la Independencia de México, también estrenó su nuevo sencillo, Mi México.

Durante su reciente encuentro con los medios de comunicación, la artista dio bastante de qué hablar, pues respondió toda clase de preguntas, tanto de su retorno a la industria musical, como de su vida personal, ahora que está por convertirse en abuela por primera vez.

Entre otras cosas, Lucía fue cuestionada sobre la reciente polémica de Paty Navidad, quien hace poco se mostró a favor del presidente estadounidense, Donald Trump.

Pese a la insistencia de los reporteros, la estrella de telenovelas se negó a compartir su opinión del tema, asegurando que no le interesa en lo absoluto nada de lo que tenga que ver con la política.

No lo sé, Paty Navidad tiene muy particularmente sus opiniones y yo la adoro, pero no opino nada", dijo Lucía Méndez.

No definitivamente yo no digo nada, no me interesa ni Trump, ni Bill Clinton, ni me interesa ningún político, me valen mad…", añadió.